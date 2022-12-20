В Омской области количество заболевших ОРВИ и гриппом за неделю выросло на 10 тысяч

Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области продолжает стабильно расти заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю - с 12 по 18 декабря 2022 года - на территории Омской области было зарегистрировано 28 091 случай заболевания ОРВИ. Неделей ранее их было всего 18 882.

Среди циркулирующих вирусов на долю вирусов гриппа приходится 45,9%, в том числе вирусы «свиного» гриппа (A/H1N1 pdm) - 31,0%, вирусы гриппа А (не типированный) и гриппа В 10,8% и 4,1% соответственно.

В ведомстве омичам рекомендуют избегать посещения мест большого скопления людей, массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также чаще мыть руки. При первых симптомах заболевания стоит незамедлительно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

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