В Омске выбрали трамваи и троллейбусы с лучшим новогодним оформлением салона

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске сегодня подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление салона троллейбусов и трамвая.

Всего с 1 декабря на участие в состязании было подано пятнадцать заявок - 10 от экипажей троллейбусов и 5 от трамваев. Салоны конкурсантов были украшены не только традиционными украшениями, но и самодельными.

- Хотел бы отметить высокий уровень творческого мастерства наших сотрудников. Помимо традиционного украшения – елка, мишура, снежинки, рисунки на окнах - нам были представлены метровые символы наступающего Нового года (Кролик), которые самостоятельно смастерили участники, - поделился начальник филиала «Трамвайное депо» МП «Электрический транспорт» Евгений Юнг.

Там победил экипаж водителей трамвайного вагона №49 - Зульфия Ричапова и Константин Игнатченко. Они представили жюри свой вагон в виде символа наступающего 2023 года - кролика.

В филиале «Троллейбусное депо» участников было в два раза больше - 10. Победителем стала водитель троллейбуса №197 Наталья Дубровина. Она оформила салон в стилистике «мир на земле».

Фото: пресс-служба мэрии Омска

- Я хотела бы обратиться ко всем гражданам и пожелать им в наступающем Новом году мира и добра! Это то, что сейчас необходимо всем нам, - сказала Наталья.

Напомним, украшения в салонах электротранспорта будут радовать омичей до 15 января 2023 года.

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