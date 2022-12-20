Улицы в центре Омска перекроют на два дня из-за Рождественского полумарафона

Как и обычно, в дни марафона будет перекрыта Соборная площадь Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Омске 6 и 7 января 2023 будет перекрыто движение на нескольких улицах из-за подготовки и проведения Рождественского полумарафона.

Как следует из документа, опубликованного на сайте омской мэрии, с 15 часов 6 января до 18 часов 7 января 2023 года движение транспорта будет прекращено из-за завоза, установки и демонтажа оборудования на следующих участках:

• Улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;

• Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

• улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

• улица Тарская на участке от улицы Красина до улицы Ленина.

С 12 до 17 часов 7 января в связи с проведением Рождественского полумарафона будут перекрыты:

• Улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая

Юбилейный мост;

• улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

• улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

• улица Спартаковская;

• улица Т.К. Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;

• улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

• улица Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной

Тухачевского.

Кроме того, на всем пути следования участников Рождественского полумарафона с 8 часов 6 января до 18 часов 7 января будет запрещена парковка автомобилей.

На время перекрытий омичам предлагают воспользоваться маршрутами объезда:

- 6 января 2023 года по улицам: Интернациональная, Герцена, Ленина,

Певцова, Коммунистическая, Банковскому переулку;

- 7 января 2023 года по улицам: Интернациональная, Герцена, проспекту

Карла Маркса.

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