Улицы в центре Омска перекроют на два дня из-за Рождественского полумарафона

Как и обычно, в дни марафона будет перекрыта Соборная площадь
Фото: Иван МАКЕЕВ
В центре Омске 6 и 7 января 2023 будет перекрыто движение на нескольких улицах из-за подготовки и проведения Рождественского полумарафона.
Как следует из документа, опубликованного на сайте омской мэрии, с 15 часов 6 января до 18 часов 7 января 2023 года движение транспорта будет прекращено из-за завоза, установки и демонтажа оборудования на следующих участках:
• Улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь;
• Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
• улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
• улица Тарская на участке от улицы Красина до улицы Ленина.
С 12 до 17 часов 7 января в связи с проведением Рождественского полумарафона будут перекрыты:
• Улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая
Юбилейный мост;
• улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
• улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
• улица Спартаковская;
• улица Т.К. Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;
• улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
• улица Ивана Алексеева на участке от улицы Красина до набережной
Тухачевского.
Кроме того, на всем пути следования участников Рождественского полумарафона с 8 часов 6 января до 18 часов 7 января будет запрещена парковка автомобилей.
На время перекрытий омичам предлагают воспользоваться маршрутами объезда:
- 6 января 2023 года по улицам: Интернациональная, Герцена, Ленина,
Певцова, Коммунистическая, Банковскому переулку;
- 7 января 2023 года по улицам: Интернациональная, Герцена, проспекту
Карла Маркса.
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