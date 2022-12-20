Жители Омска не смогут порадовать покойников фейерверком

Омичам также напомнили, что при использовании пиротехники необходимо соблюдать технику безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В департаменте общественной безопасности рассказали омичам, где нельзя запускать фейерверки. В перечень запретных мест вошли кладбища.

В ведомстве пояснили, что пиротехнические изделия ни в коем случае нельзя использовать: в закрытых помещениях, зданиях и любых сооружения; на территории вблизи взрывоопасных и пожарных объектов, нефтепроводов, линий электропередач, газопроводов и в полосах отчуждения железных дорог; на балконах и крышах; на сценических площадках, стадионах и других спортивных сооружениях; на территории памятников истории и культуры, кладбищ, заповедников и других объектов.

Кроме того, пиротехнику запрещено применять во время шествий, митингов и демонстраций.

В департаменте также напомнили, что при пожаре или угрозе его возникновения необходимо незамедлительно обратиться в спасательные службы по телефонам: 101 или 112.

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