В Омске работает один из лучших вытрезвителей в России

Нам есть чем гордиться, омичи! Фото: минтруд Омской области

Опыт организации работы омского отделения по вытрезвлению оценили на федеральном уровне.

Согласно обзору об опыте создания вытрезвителей, который подготовило МВД РФ, Омская область вошла в перечень регионов, применяющих эффективные практики при оказании помощи лицам, находящимся в алкогольном и наркотическом опьянении.

Первый в Омске и области вытрезвитель был открыт в центре социальной адаптации 1 июля 2022 года. По данным регионального минтруда, за полгода работы в него было доставлено свыше 1,5 тысячи омичей.

Отметим, вытрезвители соответствующие всем новым федеральным требованиям работают, кроме Омской области, в Ханты-Мансийском автономный округ, Республике Бурятия и Курганской области. В 2023 году они появятся в еще двух региона в Калужской области и в Республика Саха (Якутия).

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