В Омске выдали разрешение на строительство школы на 1122 места в Кузьминках

В Омске в ближайшее время в микрорайоне «Прибрежный», расположенном в Кировском округе, начнут строительство школы на 1122 места по концессии.

Департамент архитектуры и градостроительства уже выдал соответствующее разрешение. Возводить школу будут по концессионному соглашения, заключенному с правительством Омской области.

Согласно проекту, здание школы будет переменой этажности в 4-5 этажей. Его площадь составит около 26,1 тысячи квадратных метров.

Напомним, по концессии также должны построить школу в микрорайоне «Серебряный берег».

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