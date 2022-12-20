Омская транспортная компания попалась на неуплате налогов на сумму свыше 30 млн руб

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Омской области следком завел уголовное дело по факту неуплаты налогов. Подозреваемыми по нему проходят неустановленные лица из числа руководитель одной из транспортный компаний.

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с января 2017 по декабря 2019 годов уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Они предоставляли в налоговую заведомо ложные сведения.

На данный момент в офисе и по месту жительству подозреваемых были проведены обыски и изъяты техника и документация. Идут допросы. Расследование продолжается.

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