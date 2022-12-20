При столкновении двух иномарок на трассе под Омском погибла 67-летняя женщина

Фото: Госавтоинспекция

егодня в 08:20 часов в ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Омск–Русская Поляна.

По предварительной версии, 34-летний водитель «Тойота» двигался по автодороге Омск–Русская Поляна со стороны Омска. В районе 23 километра трассы он не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в «Субару», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате столкновения от полученных травм на месте скончалась 67-летняя женщина. Обо водителя и 2 пассажира «Тойоты» - 65-летний и 41-летний мужчина - были доставлены больницу.

Причины и обстоятельства происшествия Госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

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