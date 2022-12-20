Госавтоинспекция призывает омских водителей быть внимательными на дорогах в непогоду

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Госавтоинспекция призывает омских водителей в связи с непогодой на территории региона быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию при движении.
Как отметили в ведомстве, сегодня, 20 декабря, в Омской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия - в течении дня ожидается мокрый снег, дождь, а также возможен гололед.
- Сегодня на территории Омской области в утренние часы уже зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия на загородных автодорогах, связанных с выездом на полосу встречного движения. В данных ДТП 2 человека погибли, есть и пострадавшие, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Напомним, завтра, 21 декабря, в регион придет похолодание. Температура воздуха понизится местами до -23 градусов, а послезавтра и вовсе до -29 градусов.
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