Три новых троллейбусных маршрута в Омске откроют не раньше конца 2023 года

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Омский вице-мэр Владимир Куприянов рассказал, что оставшиеся 40 из 49 троллейбусов «Адмирал», закупленных по инфраструктурному кредиту, поступят в город в следующем году.

По словам чиновника, открытие трех новых маршрутов, которые свяжут новые районы Левобережья с Правым берегом, состоится в конце 2023 года или, вероятно, в 2024 году. Он также отметил, что город планирует в первой половине следующего года закупить еще дополнительно 40 троллейбусов.

- Троллейбусный парк мы не просто обновляем, а расширяем. Это связано с тем, что Омск получил бюджетный кредит на развитие инфраструктуры Левобережья, средства которого будут потрачены на улучшение транспортной доступности новых районов. Будут открыты три новых троллейбусных маршрута. Будем осторожно говорить про сроки - конец 2023 года или, вероятно, 2024 год. Сейчас 9 из 49 единиц закуплены и работают на улицах города. За оставшиеся 40 поставщик получил аванс. На данный момент все конкурсные процедуры завершены и подписан контракт. В первой половине следующего года планируем закупить еще 40 троллейбусов, - сказал Владимир Куприянов в эфире радио «Монте Карло Омск».

Напомним, Омск получил инфраструктурный кредит в размере свыше 2 миллиардов рублей на развитие транспортной доступности новых районов Левого берега.

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