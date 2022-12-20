Из-за болезни кондукторов и водителей в Омске на маршруты не выходит до 10% транспорта

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Вице-мэр Омска Владимир Куприянов заявил, что из-за растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе сократил выпуск общественного транспорта.

По словам чиновника, в связи эпидемиологической ситуации проблемы возникают не только у муниципальных перевозчиков, но также и участников. Последние страдают больше всего.

- В последний месяц связи с достаточно высокой заболеваемостью среди кондукторов и водителей наблюдается недовыпуск транспорта на маршруты в пределах 5-10%. С частными перевозчиками все чуть сложнее. У них не всегда есть ресурсы заменить отсутствующего водителя, поэтому там бывает более серьезный недовыпуск, - рассказал Куприянов в эфире радио «Монте Карло Омск».

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