Минкульт Омской области сообщил, что не позволит снести здание винокуренного завода

Фото: ВООПиК во «ВКонтакте»

В министерстве культуры Омской области заверили, что никто не собирается сносить здание дрожже-винокуренного завода А.Ф. Поклевского-Козелл 1897 года постройки, признанного объектом культурного наследия в 2021 году.

Ранее собственник земельного участка два раза отправлял в ведомство результаты экспертизы исторического здания в попытках, предотвратить его включение в перечень объектов культурного наследия и признать аварийным. Однако старания его оказались тщетны.

- В отношении данного объекта в адрес регионального минкульта дважды поступали историко-культурные экспертизы, проведенные в целях обоснования невключения данного объекта в реестр объектов культурного наследия. В связи с наличием ряда возражений о несогласии с выводами экспертиз, поступивших от экспертного сообщества города Омска, ведомство дважды отклонило заключения данных экспертиз, - сообщили в пресс-службе минкульта.

В ведомстве подчеркнули, что снос выявленных объектов культурного наследия является уголовным преступлением.

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