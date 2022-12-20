«Омскоблгаз» напоминает о правилах безопасности при пользовании газом

Новогодние праздники все ближе, их ждут и дети, и взрослые – это время ярких впечатлений, подарков, долгожданных встреч. Однако несоблюдение правил пользования газом в быту может омрачить любой праздник. Чтобы обезопасить себя и не подвергать риску жизнь и здоровье родных, близких и окружающих вас людей, нужно соблюдать простые правила.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

- необходимо проверять тягу в дымоходе и вентиляционном канале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания: углекислого газа, угарного газа, сажи и др. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

– нельзя перекрывать вентиляционные каналы

– необходимо периодически проверять оголовки дымоходов, чтобы не допускать их обмерзания и закупорки

– нельзя допускать самостоятельной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования, вмешательства в его работу

– нельзя использовать включенную газовую плиту для обогрева помещений

– необходимо проветривать помещение перед включением и во время работы газовых приборов

– нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу

– нельзя пользоваться приборами с неисправной автоматикой безопасности

– по окончании пользования газом необходимо закрывать краны на газовых приборах и перед ними.

Не забывайте своевременно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования. Его отсутствие может стать основанием для прекращения подачи газа.

При выполнении профилактических работ газовики обязательно оценивают техническое состояние установленного газового оборудования, определяют необходимость его замены или ремонта, проверяют герметичность соединений, оголовки дымоходов, тягу в дымовых и вентиляционных каналах – делают все возможное, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

С наступающими новогодними праздниками омичи!

Желаем вам здоровья, тепла и уюта в доме!