В Омской области ввели карантин на трех фермах из-за вспышки лейкоза у скота

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота на трех животноводческих фермах в Горьковском районе.

Согласно приказу Главного управления ветеринарии Омской области, в связи с выявлением очагов лейкоза карантин введен до 1 ноября 2023 года на трех фермах - ООО «Колос», ООО «Алексеевское» и КФХ Кесов А.Г.

В период действия карантина запрещены: вывоз скота с ферм, восприимчивого к данному заболеванию (кроме того, что отправляют на убой); совместные выпас, доение и содержание здоровых животных с больными; проведение случек; сбор биологических материалов; посещение животноводческих хозяйств посторонними и ряд иных действий.

Напомним, ранее карантин из-за вспышки лейкоза у скота был введен в деревне Карташово Муромцевского района.

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