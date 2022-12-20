Нападающий «ЦСКА» Богдан Киселевич будет играть за омский «Авангард»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Омский «Авангард» обменял нападающего Владимир Брюквина на защитника Богдана Киселевича из «ЦСКА» Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Контракт с Киселевичем руководство клуба заключило до конца сезона 2023/2024 Чемпионата КХЛ. Он будет выступать под номером 53.

С начала текущего сезона хоккеист сыграл за московскую команду 22 матча. В 5 из них отметился результативными передачами. Всего на счету Киселевича 662 матча и 34 заброшенных шайбы в КХЛ.

- Укрепление защитной линии перед плей-офф для нас является одной из приоритетных задач. И такой опытный игрок, как Киселевич, бравший золото Олимпийских Игр и Кубок Гагарина, «Авангарду» сейчас очень пригодится. Габаритный защитник оборонительного плана, всегда максимально надежно действует у своих ворот, имеет хороший показатель полезности. Кроме того, знает, как играть и побеждать в матчах плей-офф, – а это крайне важно для создания боеспособного коллектива, нацеленного на Кубок, - отметил генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Напомним, ранее омский клуб взял в аренду до конца сезона вратаря московского «Спартака» Андерея Сковронского.

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