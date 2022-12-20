Работодатели будут оплачивать омичам поездку на вахту и обратно

Фото: Иван Макеев
Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Трудовой кодекс. Он облегчит жизнь одной из категорий омичей.
Согласно документу, работодатели теперь обязаны полностью оплачивать проезд вахтовикам до места работы и обратно.
Таким образом, благодаря данным поправкам омичи, работающие вахтовым методом, смогут сэкономить средства.
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