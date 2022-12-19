В Омской области введены в эксплуатацию газораспределительные станции «Валуевская» и «Налимовская»

Состоялся пуск газа на газопроводы-отводы и газораспределительные станции «Валуевская» и «Налимовская», построенные по программе развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021-2025 годы. Благодаря новым станциям газифицировано будет более 600 домовладений в восьми населенных пунктах Тюкалинского района и деревни Налимово Называевского района, а также 7 котельных для социально значимых объектов.

- Благодаря окончанию строительства новых газораспределительных станций сотни семей смогут пользоваться экономичным и экологичным видом топлива, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

- Чтобы обеспечить техническую возможность подключения потребителей к газу, за счет областного бюджета были построены внутрипоселковые сети, подготовлены дома жителей к приему газа. В перспективе - газификации Исилькульского и Москаленского районов, — отметил глава региона Александр Бурков.

Всего предусмотрено строительство 255 км магистральных газопроводов, 364 км - межпоселковых, 7 ГРС для подачи природного газа жителям 45 населенных пунктов в 10 муниципальных районах.