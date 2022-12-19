Коммунальщики устраняют последствия снегопада в Омске

Расчистка улиц Омска от снега продолжится после 20.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за продолжительной метели и большого количества выпавшего снега, в дневное время 19 декабря дорожные службы приступили к усиленному прометанию проезжей части дорог, продолжили противогололедную обработку.

В течение дня задействовано более 240 единиц техники и 266 рабочих, которые вручную очищают снег на подходах к остановкам, пешеходным переходам, лестничные спуски.

После вечернего часа пик звенья ДЭУ городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» организованными колоннами выйдут для уборки снега и прометания по ранее намеченным маршрутам. Стартует техника в восемь часов вечера и будет отрабатывать как основные магистрали, там и отдаленные территории. Продолжится обработка дорог противогололедными материалами и вывоз снежных масс. Предварительно в ночное время планируется задействовать 154 единицы снегоуборочной техники.

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