Александр Киреев возглавил Госжилинспекцию Омской области

С 1996 года работал в АК «Омскэнерго» в должностях инженера 1-й категории.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Госжилинспекцию Омской области возглавил Александр Киреев. Соответствующий документ подписал глава региона 19 декабря.
Отметим, что прежним местом работы нового руководителя был департамент энергетики и коммунального комплекса регионального минэнерго.
Ранее СМИ предрекали кресло Кирееву, однако его кандидатура упорно не подтверждалась в областном правительстве.
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