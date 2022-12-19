Александр Киреев возглавил Госжилинспекцию Омской области

С 1996 года работал в АК «Омскэнерго» в должностях инженера 1-й категории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госжилинспекцию Омской области возглавил Александр Киреев. Соответствующий документ подписал глава региона 19 декабря.

Отметим, что прежним местом работы нового руководителя был департамент энергетики и коммунального комплекса регионального минэнерго.

Ранее СМИ предрекали кресло Кирееву, однако его кандидатура упорно не подтверждалась в областном правительстве.

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