20 детей-сирот получили сертификаты по 2,5 млн рублей на покупку жилья в Омской области

Фото: минстрой Омской области

На покупку жилья в Омской области сертификаты по 2,5 млн рублей получили 20 детей-сирот. Об этом сообщает региональный минстрой.

Всего в списке значатся 100 человек. Такая мера поддержки была введена в этом году, чтобы сократить количество очередников на получение жилья.

- Увеличить количество сертификатов стало возможным, исходя их наличия остатка нераспределенных бюджетных средств. Процедура передачи сертификатов сиротам будет проходить у нас ежедневно в течение всей недели, - пояснила замминистра строительства Омской области Елена Русинова.

Напомним, что размер жилищного сертификата в четвертом квартале года составил 2 515 227 рублей. Его необходимо потратить в течение пяти месяцев.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru