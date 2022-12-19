В Омске закончилась «Музыкальная мастерская Юрия Розума»

Для юных омичей мастер-классы исполнения на фортепиано, флейте, гитаре и ударных инструментах провели московские музыканты и педагоги ведущих творческих вузов. Наставниками стали победитель 27 Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа, пианист Александр Струков, победитель первого всероссийского педагогического конкурса «Виват музыкант», мультиинструменталист Александр Компанеец, лауреат 36 международных музыкальных конкурсов, гитарист Артём Дервоед и солист оркестра Большого театра, флейтист Николай Борисович Попов.

- Участие бизнеса в культурной сфере Омской области становится трендом. И я рад, что такие компании как «Газпром нефть» уделяют внимание поддержке и развитию талантов нашего региона. Благодаря организованной компанией Музыкальной мастерской ученики школ искусств имеют возможность поучаствовать в мастер-классах выдающихся российских музыкантов и сыграть с ними на одной сцене. Это помогает в развитии юных талантов и дает им заряд мотивации на развитие в творчестве, — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

У детей состоялись творческая экспедиция по Омску и воркшоп «Свободная импровизация - история и практика» от пианиста-импровизатора, композитора Романа Столяра. Взрослые участники – педагоги музыкальных школ Омска – в это время обсуждали подходы к творческому образованию с коллегами из Москвы.

Дополнила программу фестиваля арт-лаборатория для развития творческого начала юных омичей: занятия по развитию воображения, актерскому мастерству и арт-медиации. Дети написали свои первые музыкальные композиции.

Народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум пояснил, что главная задача мастерской – научить ребенка говорить на языке музыки, позволить ему смело и открыто выражать свои чувства во время исполнения.

- Я не устаю повторять, что в регионах живут уникальные таланты – и главная задача «Музыкальной мастерской» способствовать их развитию. Наша программа – это, в первую очередь, правильное окружение, которое позволяет обмениваться профессиональными навыками, знаниями, опытом, секретами мастерства. Формировать новое устойчивое сообщество музыкантов – смелых, творческих, открытых, сильных, — считает Юрий Розум.

В последний день фестиваля в Омском областном колледже культуры и искусства при поддержке Омского НПЗ прошел большой концерт. Участники мастерской вместе с прославленными мастерами сыграли произведения Скрябина, Рахманинова, Борна и других композиторов.

- Поддержка культуры Омской области, развития творческих способностей подрастающего поколения — важная составляющая социальной политики Омского НПЗ. Наше предприятие заинтересовано в том, чтобы в Омске было интересно и комфортно жить, и талантливые молодые люди выбирали свое будущее здесь. Омский НПЗ – надежный партнер региона в решении этой ключевой задачи, — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ «Газпром нефти» Олег Белявский.

Образовательный музыкальный фестиваль, который раньше назывался «Где рождается искусство», проводится «Газпром нефтью» с 2017 года совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума. Для развития современного музыкального образования организаторы помогают педагогам с повышением квалификации, а детям — с развитием творческих способностей. В этом году мастерская прошла в Омске, Ханты-Мансийске, Оренбурге, Ноябрьске, Салехарде, Муравленко и Мысе Каменном Ямало-Ненецкого автономного округа.

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