В Омске муниципальная гостиница «Иртыш» станет акционерным обществом

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Акционерным обществом станет муниципальная гостиница «Иртыш». Об этом сообщает Город55.

– Процесс уже пошел. Самым оптимальным вариантом для гостиницы «Иртыш» будет АО. Гостиницу начали приватизировать, утвердили устав организации. Перейдет на новый вид управления гостиница в 16-20 числах марта, - пояснил директор организации Алексей Саяпин.

Все 100% акций будут принадлежать мэрии города. Подобная участь ждет МП «Тепловая компания».

Напомним, что муниципальные предприятия должны сменить форму собственности до 2025 года. Такую меру предполагают изменения в федеральном законодательстве.

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