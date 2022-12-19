Накануне профессионального праздника омские энергетики получили награды

По итогам работы за год ко дню энергетика, который ежегодно в России отмечают 22 декабря, лучшие сотрудники отрасли получили награды. Так один из сотрудников Омск РТС удостоен звания «Почетный энергетик» Министерства энергетики РФ и несколько его коллег - благодарности Министерства энергетики РФ. Труд специалистов Омск РТС отметили и в ПАО «Интер РАО»: пять получили благодарственное письмо, а еще несколько – почетные грамоты.

Семнадцать энергетиков АО «ТГК-11» были отмечены благодарственным письмом генерального директора ПАО «Интер РАО», а три сотрудника компании получили благодарность Министерства энергетики РФ.

Компании АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» являются ключевыми производителями тепловой и электрической энергии в городе и обслуживают самое большое количество потребителей, в их числе значимая часть жилого фонда города, социальные объекты и промышленные предприятия.