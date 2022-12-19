Руководитель Омского НПЗ: «Для поиска новых сотрудников идем в старшие классы»

Генеральный директор ОНПЗ «Газпром нефти» Олег Белявский раскрыл, как предприятие готовит кадровый резерв для высокотехнологичного производства.

Руководитель предприятия рассказал, что давно стало ясно — нужно искать старшеклассников с инженерным складом ума и пробуждать в них интерес к нефтехимической отрасли. Поэтому Омский НПЗ оснащает школьные классы и лаборатории современным оборудованием, организовывает факультативные занятия, проводит для школьников интеллектуальные турниры и научные конференции. В рамках профориентационной программы активно проводят тестирование, по итогам которого определяют ребят с интересом к нефтепереработке. Для них предприятие создает новые возможности.

«Прежняя система подготовки инженеров: «получили диплом - забудьте, чему вас учили в вузе» нас никак не устраивала. В условиях динамичного развития тратить год на доучивание выпускников мы никак не могли. Поэтому совместно с минобразования разработали собственную программу обучения, и 2014-м году в партнерстве с ОмГТУ открыли кафедру», — сообщил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Во время учебы на базовой кафедре «Газпром нефти» студенты посещают лекции от наставников ОНПЗ в учебном центре на территории предприятия. Со старших курсов каждый год они проходят оплачиваемую заводскую практику. Это помогает ребятам полностью погрузиться в производственную тематику, знать требования безопасности, Ростехнадзора, лицензирования. Выпускники знакомы с работой ключевых установок и имеют навыки работы, поэтому после выпуска Омский НПЗ с готовностью принимает в штат новых специалистов.

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