Заслуженный тренер СССР Иван Скосырев скончался на 75 году жизни в Омске

Фото: Минспорта Омской области
В Омске на 75 году жизни скончался заслуженный тренер СССР Иван Скосырев. Об этом сообщает региональное минспорта.
Место и время прощания пока уточняется. Сам спортсмен до 1976 года выступал в составе сборной Советского Союза. Имел 3 золотые медали чемпионата страны, победы и призовые места на чемпионатах Европы и в международных велогонках.
Долгое время Скосырев работал доцентом кафедры теории и методики велосипедного и конькобежного спорта СибГУФКа, а также тренером-преподавателем Областной школы высшего спортивного мастерства.
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