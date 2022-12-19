Ремонт омского ТЮЗа завершится осенью 2023 года

Летом 2022 года производилось благоустройство площадки перед зданием культуры. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Осенью 2023 года завершится ремонт омского ТЮЗа. Об этом НГС55 рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

- На этом этапе ремонта назвать дату открытия очень сложно, как и точную дату завершения стройки. Мы говорим: просто осень, - заявил руководитель.

Напомним, что работы на объекте начались в минувшем году. На все планируется потратить не менее 567 млн рублей.

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