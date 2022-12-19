7-балльные пробки образовались в Омске из-за утреннего снегопада

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за утреннего снегопада в Омске образовались 7-балльные пробки. По данным Яндекс.Карт, заторы были зафиксированы на центральных магистралях города.

Дорожная ситуация была напряженной, сервис отображал многочисленные аварии . В пробке стоял центр города.

По состоянию на 9.00 проезд был затруднен по улицам Орджоникидзе, Герцена, Гагарина, Ленина, Фрунзе, проспекту Мира, Иртышской набережной и другим магистралям.

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