Три кафе выставили на продажу на «Зеленом рынке» в Омске

Бизнес продается с рецептами и оборудованием.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На торговой площадке «Зеленый рынок» на Левобережье Омска на продажу выставили три кафе. Объявления появились на Авито.
Среди предложений - пиццерия Pizza 25 за 2,25 млн рублей, Baker13 за 1,65 млн и «Пандок» за 4,2 млн.
Причины продажи владельцы не указывают. Известно лишь то, что все заведения реализовываются как готовый бизнес: вместе с оборудованием и рецептами.
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