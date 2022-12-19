Продукты на новогодние салаты значительно подорожали в омских магазинах

Похоже, омичам придется снизить объемы новогоднего стола. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В омских магазинах значительно подорожали продукты на новогодние салаты. Аналитики Росстата подсчитали, сколько в среднем будет стоить стандартный продуктовый набор.

Так, например, чтобы приготовить традиционный салат «Оливье», нужно отдать 480 рублей. На эту сумму должно получиться 2,3 кг продукта. В прошлом году его стоимость была ниже почти на 40 рублей.

«Сельдь под шубой» подорожала на 13 рублей. В этом году, по подсчетам специалистов, за любимое блюдо весом в 1,8 кг придется выложить 225 рублей.

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