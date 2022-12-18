В МЧС омичей предупредили об опасных снежных заносах и гололедице

В Омской области мокрый снег, выпавший на улице, сразу будет превращаться в ледяную корку от сильного и холодного ветра.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
МЧС России по Омской области предупредило омичей о неблагоприятных погодных условиях 19 и 20 декабря. Из-за снега с дождем по дорогам станет опаснее передвигаться.
Согласно прогнозам погоды Обь-Иртышского УГМС, в эти дни пройдут осадки разной интенсивности – снег, дождь с ухудшением видимости, метель, усугубит ситуацию сильный ветер - до 13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.
В областном МЧС предупредили: на дорогах при подобных погодных условиях образуются снежные заносы, накаты и гололед. Омичам рекомендовали планировать свои поездки заранее и не выбираться на улицу в эти дни без крайней необходимости.
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