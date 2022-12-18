Несдержанная жительница Омска наглоталась снотворного с алкоголем и попала в реанимацию

Женщина переборщила со средствами для успокоения нервной системы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске произошел несчастный случай, сообщает полиция. Пока по статусу он - несчастный. Как оказалось, в реанимацию с медикаментозным отравлением доставили 51-летнюю жительницу Советского округа. Судя по возрасту, женщина не могла не понимать, что подвергает себя смертельной опасности.

- На место приехали правоохранители. Выяснилось, пострадавшая выпила несколько таблеток успокоительного, а позже употребила алкоголь. Сейчас по данному факту идет проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Также полицейские привели статистику происшествий за последние сутки. Всего правоохранителям поступило 1 090 сообщений. Заведено 32 уголовных дела, большая часть из них уже раскрыта.

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