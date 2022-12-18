На открытии самого большого катка в Омске побывала тысяча гостей

Фото: vk.com/red_star_omsk55.

Накануне вечером в Омске открыли самый большой каток Red Star. Это самая большая ледовая площадка нашего города, ее размер составляет целых 150 на 85 метров. На праздничном открытии омичей поприветствовали гостей катка первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник и первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин.

Фото: vk.com/red_star_omsk55.

- Несмотря на сибирский мороз, на нашем катке было жарко! Праздник открыло чарующее ледовое шоу, следом за ними каток растопило завораживающее фаер-шоу, от которого было невозможно оторвать глаз! Под зажигательную музыку от Ole DJ наши гости дружно и весело согревались танцами! Так же на катке катались всеми любимые символы олимпиады, с которыми могли сфотографироваться все желающие! - сообщили в официальной группе катка ВКонтакте.

Фото: vk.com/red_star_omsk55.

Завершили вечер розыгрышами с призами.

Фото: vk.com/red_star_omsk55.

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