В омском управлении налоговой службы начались кадровые перестановки

Бывший глава омской налоговой Репин сейчас под следствием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает РИА СуперОмск, в управлении налоговой службы по Омской области начались кадровые перестановки. В частности, с 15 декабря 2022 года сменился руководитель межрайонной ИФНС № 5 по Омской области. Пока в статусе и. о. начальника инспекции службу возглавила Елена Хила.

С 24 августа 2021 года начальником межрайонной ИФНС № 5 по Омской области был Андрей Дятлов. А в августе 2021 года в омской налоговой была запущена реорганизация. В тот же период времени было запланировано «централизовать» весь функционал по грядущим выездным проверкам «налоговиков».

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