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НовостиОбщество18 декабря 2022 6:43

За неделю до Нового года в Омской области отключат ТВ и радио

Жителям трех сел региона обещают провести профилактику цифрового вещания
Наталья ВИРКУНЕН
В каждом поселке сутки не будет любимых передач.

В каждом поселке сутки не будет любимых передач.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с 20 по 22 декабря в связи с профилактикой временно отключат телевидение и радио. Об этом сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения. График отключений здесь также размещен. Так 20 декабря отключения коснутся села Крестики Оконешниковского района, 21 декабря — Черлака, 22 декабря — поселка Ачаирского. В этот период времени телезрители не смогут посмотреть привычные телеканалы: Первый, «Россия-1», «Россия-24», «Россия К», НТВ, СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница» и другие.

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — пояснили в пресс-службе цифрового эфирного телевидения.

Периодически профилактические работы касаются всех населенных пунктов региона.

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