В Омске открыли новогоднюю локацию «Зимний Любинский»

Фото: соцсети.

В Омске уже который год действует добрая традиция - для омичей и гостей организуют праздничную новогоднюю зону «Зимний Любинский». Из года в год прогулочную зону оформляют в разных тематиках. В нынешнем году организаторы выбрали советскую эстетику.

Фото: соцсети.

Гостей приветствуют ледяные фигуры в виде олимпийских колец, башен Кремля, героев советских мультфильмов. Игрушки на елках украшены фотографиями Юрия Гагарина, а также героями и персонажами ушедшей эпохи. Как сообщают в минкульте Омской области, на изготовление скульптур ушло 200 кубометров льда.

Фото: соцсети.

Напомним, что «Зимний Любинский» – часть проекта «Любинский LIFE». Организатором выступил туристский информационный центр Омской области при поддержке министерства культуры Омской области.