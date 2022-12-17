В Омской области поезд сбил мужчину насмерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях.

По предварительным данным, около 23 часов в минувшую пятницу, 16 декабря, на железнодорожных путях около станции Пикетное в Марьяновском районе под колесами проходящего поезда погиб мужчина.

Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения на железной дороги.

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