В Омской области поезд сбил мужчину насмерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Омская транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях.
По предварительным данным, около 23 часов в минувшую пятницу, 16 декабря, на железнодорожных путях около станции Пикетное в Марьяновском районе под колесами проходящего поезда погиб мужчина.
Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения на железной дороги.
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