При столкновении двух иномарок в центре Омска пострадали два человека

Фото: УМВД Россия по Омской области

Накануне в вечером в центре Омска произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадали два человека.

По предварительной версии, 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Дайхатсу» двигалась по улице Волочаевская. В районе дома №17 она не справилась с управлением и вылетела на «встречку», где врезалась в авто «Тойота Корона» под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель «Дайхатсу» и его пассажир - 9-летняя девочка. Их доставили в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru