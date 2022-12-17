Омским участковым врачам выделят 50 автомобилей такси для поездок к пациентам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медикам выделят дополнительный транспорт для посещения пациентов на дому. Об этом сообщили в минздраве Омской области.

Для участковых терапевтов и педиатров с 15 декабря будут предоставлены 50 автомобилей такси. Благодаря расширению автопарка медики смогут быстрее добираться до пациентов, которым требуется помощь на дому. Кроме того, это также ускорит доставку анализов в лаборатории медучреждений.

Пользоваться машинами омские врачи смогут семь дней в неделю с 8 до 20 часов вплоть до 13 января.

Напомним, в Омской области в последние недели активно растет заболеваемость ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, в частности «свиным гриппом».

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