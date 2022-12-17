Омская мэрия уволила замдиректора департамента имущественных отношений Копейкину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омской мэрии на этой неделе произошла еще одна отставка. Об этом сообщает «СуперОмск»

По информации издания, иcполняющий обязанности мэра Евгений Фомин подписал распоряжение о расторжении трудового контракта с замдиректора департамента имущественных отношений Анной Копейкиной. На этой должности чиновница проработала 3 года.

Напомним, в начале этой недели в отставку ушел вице-мэр Кирилл Бюрохов, курировавший два департамента - архитектуры и имущественных отношений. Уроженец Екатеринбурга проработал в горадминистрации год.

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