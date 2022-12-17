Басманный суд продлил арест экс-начальнику УФНС Омской области Владимиру Репину

Дело рассматривается в Басманном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-начальнику УФНС Омской области Владимиру Репину пролил арест Басманный суд. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Бывший руководитель пробудет под стражей до 17 марта - на время расследования уголовного дела о взяточничестве.

Напомним, что Репина задержали в Москве, когда он уже работал в должности начальника контрольно-ревизионного управления МЧС. Его подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей от руководителя одной из ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немшина. О его мере пресечения не сообщается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru