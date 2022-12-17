Запрет на продажу алкоголя в омских Черемушках продлили до 31 января

Запрет на продажу алкоголя в зоне подготовки мобилизованных продлили еще на месяц. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До 31 января продлили запрет на продажу алкоголя в омских Черемушках. Соответствующее постановление опубликовало областное правительство.

-Запрет распространяется на деятельность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, - говорится в документе.

К слову, под «сухой закон» попадают лишь торговые точки. Свободная продажа продолжает действовать в заведениях общепита. Такие правила действуют именно в этом микрорайоне в связи с проведением подготовки мобилизованных.

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