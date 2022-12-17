Мокрый снег и до -2 градусов ожидается в Омской области с 19 декабря

Потепление грядет уже в начале рабочей недели. Фото: Антон ФОКИН

С 19 декабря в Омской области ожидается мокрый снег и потепление до -2 градусов. Прогноз на ближайшие несколько дней опубликовало Обь-Иртышское метеобюро.

Сегодня, 17 декабря, ночью похолодает до -31°C, днем температура будет колебаться - 15...- 20°C. Местами возможен снег, ветер юго-западный 5-10 м/с.

18 декабря прогнозируется повышение температур. Ночью столбик термометра максимально опустится до -23°C, днем -10°C. Без существенных осадков, ветер юго-западный 11 м/с.

В понедельник, 19 декабря, в дневные часы потеплеет до -2°C, ночью - 12...- 17°C. Прогнозируется дальнейшее повышение температур. Пойдет снег, местами мокрый. Ветер юго-западный порывами до 17 м/с. Атмосферное давление начнет падать.

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