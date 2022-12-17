Депутат Дмитрий Павлов построит офисный центр на улице Орджоникидзе в Омске

Где конкретно будет расположен объект - не уточняется. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на улице Орджоникидзе появится новый офисный центр. Об этом сообщает «Город55».

Строительством здания должна заняться фирма, владельцем которой является депутат Заксобрания Омской области Дмитрий Павлов.

Известно, что проект уже прошел негосударственную экспертизу, получено положительное заключение.

К слову, какая часть улицы Центрального округа попадет - не уточняется. Но можно предполагать, что это станет территория, расположенная ближе к центру города, так как остальную часть занимает частный сектор и жилые микрорайоны.

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