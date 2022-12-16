Александр Бурков договорился о прямых рейсах из Омска в Самарканд

Омская делегация продолжает работать в Узбекистане. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

О прямых рейсах из Омска в Самарканд договорился губернатор Омской области Александр Бурков. Согласие было достигнуто в рамках встречи с главой Навоийской области Норматом Турсуновым.

Официальный визит делегации из Омска продолжается на узбекистанской земле. Руководители уже обсудили возможности для промышленной кооперации, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также взаимный культурный обмен.

Что касается авиаперелетов, то они предполагаются в Самарканд и крупнейший административный центр Навоийской области — город Навои.

- Мы прорабатываем прямое авиасообщение между Омском и Самаркандом. Обе стороны заинтересованы в увеличении туристического потока, и авиасообщение может обеспечить нам эту возможность. На следующей неделе в Омск приедет делегация из самаркандской авиакомпании с целью обсудить условия, частоту рейсов и типы самолётов. В дальнейшем будем работать с Росавиацией по вопросу разрешения пролётов на территории нашего региона с посадкой в городе Омске, — рассказал Александр Бурков.

Власти считают, что авиасообщение должно повысить деловую активность. Например, поставки из Омска в Навоийскую область химической продукции. Представителей восточной страны интересуют метилтретбутиловый эфир, изопропиловый спирт и бутан.

К слову, Омск также предлагает иностранным партнерам измерительные и осветительные приборы для горняков - это котлы, блочно-модульные котельные, системы диспетчеризации и автоматизации, а также интеллектуальные приборы учёта.

Удалось найти зарубежных партнеров и Омскому заводу инновационных технологий. На узбекистанской площадке запланировано открытие нового производства.

У самих омичей пользуется большим спросом текстильная продукция. Поставки только за минувший год выросли в полтора раза.

- Мы планируем совместные проекты в машиностроении, металлургии и сельском хозяйстве. Прежде всего речь идёт о поставках из Омской области сельхозтехники. Будем также развивать взаимный туризм, — отметил глава Навоийской области Нормат Турсунов.

Важно отметить, что для Омской области Узбекистан является важным стратегическим партнером. Ежегодный товарооборот достигает 30 млн долларов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru