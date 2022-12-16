«Аврора» займется организацией банкетов для правительства Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске подвели итоги аукциона на организацию банкетов для областного правительства в 2023 году.

Победителем стала компания ООО «Гостиница «Аврора», владеющая одноименным рестораном и гостиницей, расположенными в Кировском округе. Цена контракта 500 тысяч рублей.

В конкурсной документации прописаны четыре меню - завтрак, обед, ужин и торжественный банкет.

Так, на обед представителям власти предлагают ассорти мясное, канапе утиное магре с манго или канапе из семги с сыром фета и кунжуто, салат с цыпленком и яблоками, борщ с телятиной и сметаной, речную форель с пряными травами, с картофелем и шпинатом. Не обошлось и без спиртного: одного человека полагается водка или коньяк или вино (красное или белое). И это далеко неполный список.

На торжественном обеде посетителей ожидают ассорти запеченый рулетик из баклажан и пармского окорока, теплый салат из утки с ананасом, филе лосося с рисом, овощами и соусом, стейк из телятины с овощами гриль. Кроме выше указанных алкогольных напитков, на банкетах подают шампанское.

Отметим, в контракте указано, что перечень блюд, входящих в меню, может быть изменен по соглашению сторон.

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