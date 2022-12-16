В Омске в начале следующей недели без воды останутся жители двух округов

В Омске в начале следующей недели без воды останутся жители нескольких многоквартирных домов в Октябрьском и Кировском округах. Об этом сообщили в пресс-службе Росводоконала.

Так, в Октябрьском округе, во вторник, 20 декабря, с 9:00 до 18:00 из-за ремонтных работ будут отключены от водоснабжения несколько жилых домов, расположенных по адресам:

- улица 20 лет РККА, 202А, 206, 208, 210;

- улица Масленникова, 179, 181, 183, 185.

Для местных жителей с 9:00 до 18:00 будет работать машина с питьевой водой, установленная возле дома №206 по улице 20 лет РККА.

В Кировском округе в среду, 21 декабря, с 10:00 до 22:00 в кране не будет воды у омичей, проживающих по следующим адресам:

- улица Перелета 20, 22, 22к1, 24, 26;

- улица Крупской 9/2, 9/1, 7/1, 7, 5, 3;

- бульвар Заречный, 10, 10/2.

Машины с питьевой водой будут поданы к многоэтажкам по адресам Перелета, 26 и Крупской 7.

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