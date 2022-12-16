Новый вратарь «Авангарда» Сковронский будет играть за «Омские крылья»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Новый вратарь «Авангарда» Андрей Сковронский, которого клуб взял в аренду у московского «Спартака» до конца сезона Чемпионата КХЛ, сыграет за фарм-клуб «Омские крылья» на выезде.

Как сообщили в пресс-службе «Омских крыльев», Сковронский выйдет на лед в составе команды в матчах в Альметьевске, Ижевске, Нефтекамске и Перми.

Решение о временном переходе хоккеиста в клуб ВХЛ могло быть принято из-за отсутствия у него большого опыта в матчах КХЛ. В составе московской команды он принял участие лишь в четырех.

Напомним, о том, что вратарь «Спартака» переходит в «Авангард», стало известно в минувший понедельник, 12 декабря.

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