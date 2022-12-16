Омские власти сдали в аренду частнику муниципальные маршрутки, закупленные в 2018 году

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МП «Пассажирское предприятие №8» сдало в аренду 15 микроавтобусов «Газель Next» («Луидор») частному перевозчику.

Как сообщает NGS55, директор дептранса Вадим Кормилец подтвердил, что 15 «Луидоров» были переданы индивидуальному предпринимателю Анатолию Войтенко, занимающемуся частными перевозками.

- Автобусы, которые находятся у муниципального предприятия в лизинге, используются другим перевозчиком, за что другой перевозчик рассчитывается с муниципальным предприятием. Для предприятия это дополнительный заработок, - цитирует издание Кормильца.

Войтенко рассказал, что пять микроавтобусов сейчас работают на маршруте №414 («Микрорайон Ясная Поляна» - «Онкодиспансер»). Оставшиеся десять только проходят техосмотр. По его словам, в ближайшее время они выйдут на маршруты №343 («ДСК-2» - «Микрорайон Амурский-2») и № 470 («Поселок Чкаловский» - «улица И. Н. Багнюка»). В аренду предприниматель взял их на 10 месяцев. По истечении договора у муниципального предприятия с лизинговой компанией, он планирует их выкупить.

Напомним, 100 «Луидоров» мэрия закупила в 2018 году. Три из них сгорели в 2021 году.

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