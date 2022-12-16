Омский водоканал будет подавать воду по новым сетям

Омичи, живущие в микрорайонах «Амурский-2», Загородный, Степной и Большие поля и поселке Первого кирпичного завода будут получать воду по новому трубопроводу. Омский водоканал сообщил, что работы на этом объекте завершены. Через реку Омь проложена резервная нитка дюкера, полностью завершены строительно-монтажные работы, проведены гидравлические испытания и промывка нового трубопровода, получено лабораторное заключение о безопасности питьевой воды и ее соответствии санитарным правилам и нормам. Благодаря этому надежность водоснабжения жителей Центрального округа существенно возросла. Новый водопровод проложен от пересечения улиц 11-я Амурская и 30-я Северная, по улицам 11-я и 16-я Амурская, 36 Северная, пересекает железнодорожные пути и огибает садоводческие товарищества.

На реализацию проекта омский водоканал потратил 72 млн рублей, а работы длились последние два года. Именно в это время строился новый дюкерный переход. Так весной этого года когда потребовалось переключение на новый дюкер и заменить запорную арматуру, на некоторое время пришлось отключить воду жителям микрорайона Амурский-2. Все работы были выполнены в рекордно короткие сроки – за 18 часов вместо 24, чтобы как в можно меньшей степени доставить неудобства людям. Кроме того, в этом году была построена новая водопроводная сеть диаметром 500 мм и протяженностью 2400 метров из напорных полиэтиленовых труб с защитным покрытием, на трассе нового участка сети установили 18 колодцев, а в точке врезки в существующие сети диаметром 800 мм - реконструировали водопроводную камеру.

Генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов считает, что комплекс реализованных мероприятий очень важен для надёжного и бесперебойного водоснабжения потребителей микрорайона «Амурский-2» и ряда поселков.

- Сейчас построены и резервный дюкер, и подающий трубопровод. При необходимости мы сможем провести ремонтные работы на одном дюкере и это никак не скажется на качественном водоснабжении потребителей – вода будет подана горожанам по другой схеме, - сказал Павел Козлов.

Напомним, что прежде вода в указанные районы Центрального округа подавалась по дюкеру, проложенному по дну Оми, и если бы по каким-то причинам он был поврежден, отремонтировать его было бы невозможно из-за отсутствия альтернативной сети.