Студентка ОмГПУ рассказала, как проходит годовую языковую стажировку в Китае

Студентка факультета иностранных языков ОмГПУ Евгения Иванова сейчас учится в Фуданьском университете города Шанхай по программе академической мобильности. В Омском педагогическом она училась на кафедре восточных языков и изучала китайский и английский языки, а теперь проходит языковую годичную стажировку в Китае по правительственному гранту.

Девушка решилась поехать на семестр в другой университет по нескольким причинам. Во-первых, язык. Сейчас всё свое время она уделяет изучению языка – не только на уроках, но даже на переменах, в общении с друзьями ей приходится использовать китайский, либо английский. Во-вторых, практика и опыт. У Евгении уже накопились теоретические знания о культуре, быте и кухне Китая, а теперь она знакомится со всем в живую. В-третьих, престиж. Она развивает себя как специалист в языке, надеется стать квалифицированным специалистом со стажировкой и выйти на хороший уровень заработка. В-четвертых, эмоции и впечатления. Новые друзья, знакомства, путешествия – все это о языковой стажировке в Китае.

«Обучение началось еще в сентябре в онлайн формате, тогда мы и познакомились с одногруппниками. Это ребята из разных стран, разных национальностей, возрастов, профессий, у каждого свой жизненный опыт и взгляд на жизнь. Общение на уроке и на перемене становится еще интереснее – настоящая межкультурная коммуникация», – рассказывает студентка.

Сейчас Евгения Иванова занимается по учебникам достаточно высокого уровня. Ее языковое обучение разбито по видам речевой деятельности: аудирование, говорение, письмо и два вида чтения - экстенсивное и интенсивное. Говорит, что учебный процесс в Китае отличается от обучения в России: занятия проводят носители языка, нет опоры в виде родного или английского языка, абсолютно к каждому занятию есть полная запись с урока, все материалы загружаются на учебную платформу, кроме привычной сессии есть промежуточные экзамены в середине семестра, а для допуска к экзамену работает система кредитов – ты не должен пропустить определенное количество занятий.

«Больше всего мне нравится проходить в учебниках темы юнитов и подбор учебных текстов. На фоне недолгой разлуки с родными особенно тронул раздел «родительская любовь», что ни текст – слезы наворачиваются. Китайский язык проходит через мои эмоции, через мысли и через сердце. Думаю, это самый ценный и результативный способ овладения языком», – говорит Евгения.

Большое впечатление на нее произвел университетский кампус. «Я влюблена в наш кампус, это целый город в миниатюре! А главное здание, в котором проходят занятия, даже находится в списках достопримечательностей Шанхая, обязательных к посещению туристами. Шанхай - волшебный, живой, огромный и перспективный город. В ОмГПУ мы читали про эти места, делали презентации и доклады, поэтому я знала, куда еду и что увижу. Теперь я счастлива, что наконец вижу это своими глазами», – рассказывает Евгения.

Добавим, что сейчас по программе академической мобильности две студентки ОмГПУ - Анна Кадач и Динара Жексенова - учатся в Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева в Казахстане.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.